Times uruguaios no Campeonato Gaúcho? Entenda situação e quais as condições para isso acontecer

Peñarol e Nacional, dois gigantes do futebol uruguaio, têm interesse em disputar em breve o Campeonato Gaúcho. A informação foi confirmada pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, que disse ter sido procurado pelo presidente da Peñarol.

"Fui procurado pelo presidente do Peñarol para falar sobre este assunto e achei positivo o interesse deles. A gente precisa entender melhor a ideia. Há questões que precisam ser superadas para que isso aconteça, inclusive com Federação Gaúcha de Futebol, CBF e Conmebol", afirmou Barcellos.

"Seria um desafio imenso. Incentivei a continuarem pensando no assunto. Inclusive, um interlocutor do governador entrou em contato comigo interessado no tema. Os clubes uruguaios ficaram de estudar os cenários e devem, não sei se vão, formalizar alguma proposta", completou o dirigente do Inter.

Peñarol e Nacional são dois dos maiores campeões do continente, com quatro e três títulos da Copa Libertadores, respectivamente. Montevidéu, capital do Uruguai, e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estão separados por 850 quilômetros de distância.