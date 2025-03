Sócios aprovam ata de votação que oficializou a SAF da Portuguesa; confira

Nesta terça-feira, em Assembleia Geral Extraordinária, foi oficialmente aprovada a ata que transforma a Portuguesa em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com isso, os documentos estão agora liberados para serem levados ao cartório e, posteriormente, regularizados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela FIFA.

A votação, que ocorreu das 8h às 18h (horário de Brasília) no Ginásio Raulzão, no Canindé, contou com 113 sócios a favor da proposta, enquanto apenas três foram contrários.

Tudo isso aconteceu após o documento assinado pelo presidente da Portuguesa, Antonio Carlos Castenheira, e pelos investidores, no dia 26 de novembro de 2024, para transformar o clube em SAF, não condizer com o que havia sido inicialmente apresentado. Dessa forma, José Gonçalves Ribeiro, presidente do Conselho de Orientação Fiscal da Portuguesa, questionou os pontos divergentes.

Com o entrave jurídico, a SAF não poderia registrar jogadores e nem receber o valor das premiações.

Agora com a aprovação, está oficializada a venda de 80% das ações do clube para a Tauá Partners, em parceria com XP Investimentos e Reeve.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta terça-feira (18), no Canindé, os associados da Associação Portuguesa de Desportos aprovaram a ata da reunião que oficializou a transformação do clube em SAF e cedeu 80% da participação à Tauá Futebol. 116 sócios compareceram à Assembleia, com 113 deles votando favoravelmente à criação da Sociedade Anônima do Futebol.

Com isso, a ata da votação realizada em 26 de novembro de 2024, que oficializou a transformação em SAF, poderá ser registrada junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP.

Esse é o primeiro passo para, posteriormente, encaminhar o documento à Federação Paulista de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol e à FIFA para os trâmites pertinentes.

"A vontade da nossa torcida, dos conselheiros e dos associados foi respeitada. Desde o início tivemos um grande apoio, que é fundamental para o nosso projeto. Vamos trabalhar cada vez mais para corresponder a esse incentivo e construir uma Portuguesa vencedora", declarou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.