Sindicato de jogadores do tênis entra na Justiça contra 'sistema ilegal, corrupto e abusivo'

A Associação de Jogadores Profissionais de Tênis emitiu um comunicado à imprensa nesta terça-feira para anunciar que entrou com uma série de ações legais contra um "cartel" de órgãos reguladores do tênis. A justificativa para a medida é o combate ao que eles chamam de "Sistema Corrupto, Ilegal e Abusivo".

Na mira da Associação estão os principais órgãos governamentais do esporte: a Federação Internacional de Tênis (ITF), a Associação de Tênis Profissionais (ATP), a Associação de Tênis Feminino (WTA), além da Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), responsável por supervisionar os esforços antidoping e anticorrupção do jogo.

"O tênis está quebrado. Por trás do verniz glamouroso que os réus promovem, os jogadores estão presos em um sistema injusto que explora seu talento, suprime seus ganhos e coloca em risco sua saúde e segurança. Esgotamos todas as opções de reforma por meio do diálogo, e os órgãos governamentais não nos deixaram escolha a não ser buscar responsabilização por meio dos tribunais", disse Ahmad Nassar, Diretor Executivo da PTPA (Professional Tennis Players Association), no comunicado à imprensa.

A PTPA foi fundada em 2019 e teve como um dos seus idealizadores o tenista sérvio Novak Djokovic. A missão era criar uma associação que tivesse como foco exclusivo o bem-estar e as necessidades dos jogadores em uma profissão que não permite a sindicalização.

Os autores da denuncia alegam que os réus "operam como um cartel ao implementar uma série de restrições anticompetitivas, draconianas e interligadas e práticas abusivas".