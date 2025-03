Sesi Bauru entra no G4 da Superliga em noite de Darlan e Bergmann

O Sesi Bauru saltou para o G4 da Superliga Masculina de vôlei ao vencer o Praia Clube, hoje, por 3 sets a 0, com um triplo 25-20, em confronto direto válido pela nona rodada do returno. Com o resultado, o atual campeão nacional chegou aos 43 pontos e ultrapassou o rival de Uberlândia (MG), que tem 40, em quinto. O Vôlei Renata (3º) também tem 43, mas leva a melhor no número de vitórias.

A partida reuniu os dois maiores pontuadores da competição: Darlan, do Sesi Bauru, e Franco, do Praia Clube. Desta vez, quem roubou a cena foi o oposto da Seleção Brasileira, maior pontuador da noite, com 22 acertos, sendo 20 e ataque (61% de aproveitamento) e dois aces. O Troféu VivaVôlei ficou com o ponteiro Lukas Bergmann, que anotou 17 (13 de ataque, com 52% de aproveitamento), um de bloqueio e três de saque. Maicon, com 14, foi o maior destaque do Praia. Franco, poupado por desgaste físico, anotou apenas quatro.

Pela penúltima rodada, o Sesi receberá o Itambé Minas no próximo sábado (22/3), às 21h. Já o Praia Clube joga em casa contra o Viapol/São José, na sexta-feira (21/3), às 18h.

Confira abaixo a classificação atualizada da Superliga masculina:

1 - Itambé Minas: 46 pontos (20 jogos)

2 - Sada Cruzeiro: 45 (19 jogos)

3 - Vôlei Renata: 43 (20 jogos)

4 - Sesi Bauru: 43 (20 jogos)

5 - Praia Clube: 40 (20 jogos)

6 - Joinville: 30 (20 jogos)

7 - Suzano: 29 (20 jogos)

8 - Apan/Roll-on: 20 (20 jogos)

9 - Vedacit Guarulhos: 20 (20 jogos)

10 - Viapol/São José: 20 (20 jogos)

11 - Saneago Goiás: 19 (19 jogos)

12 - Neurologia Ativa: 2 (20 jogos)