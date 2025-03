Seleção treina com Savinho ao lado de Vini Jr, Raphinha e Rodrygo

Do UOL, em Brasília

O técnico Dorival Júnior prepara uma formação ofensiva sem centroavante fixo para enfrentar a Colômbia. No treino de hoje, no Bezerrão, o ataque teve Savinho, Rodrygo, Raphinha e Vini Jr.

O que aconteceu

O desenho que Dorival planeja é de mobilidade e velocidade, mudando o cenário que ele usou na reta final de 2024 — quando tinha Igor Jesus na seleção.

Como carta na manga, o técnico tem João Pedro para o ataque do Brasil, caso opte por alguém mais alto para o comando do ataque durante o jogo.

Nas outras posições, Gerson e Bruno Guimarães foram mantidos como dupla de meio-campistas.

Na linha defensiva, a tendência se confirmou no treino: Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, com Alisson no gol.

A seleção fez hoje o primeiro treino com time completo desde que chegou a Brasília. Dorival ainda terá mais uma atividade, amanhã, no Mané Garrincha, antes da partida contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa 2026.