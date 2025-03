Seis vezes campeão olímpico e nome de movimento, Nakayama morre aos 82 anos

Lenda da ginástica olímpica, o japonês Akinori Nakayama morreu aos 82 anos, em decorrência de um câncer no estômago.

A Associação Japonesa de Ginástica divulgou nota nesta terça-feira (18) confirmando a morte do ex-atleta, que teria ocorrido em 9 de março.

Lenda da ginástica

Akinori Nakayama foi seis vezes medalha de ouro nas Olimpíadas. Em 1968, na Cidade do México, o japonês foi ouro por equipes no geral masculino, argolas individuais, barras paralelas e barra fixa. Naquela edição, Nakayama ganhou ainda um bronze no individual geral e foi prata no solo.

Em 1972, nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, Nakayama conquistou mais dois ouros, um por equipes no geral e outro novamente nas argolas, além de mais uma prata no solo, totalizando dez medalhas olímpicas em suas duas participações.

Além do número expressivo de medalhas, Nakayama influenciou a ginástica e virou até nome de movimento. O nome do atleta é utilizado para se referir a um salto com pirueta no ar na saída de algum aparelho, como nas argolas ou barras.

Nakayama foi introduzido no Hall da Fama da Ginástica em 2005. Ele também conquistou oito medalhas de ouro em duas edições do Mundial de Ginástica.