São Paulo vence o Athletico-PR e larga em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

O São Paulo visitou o Athletico-PR, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. No CT do Caju, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Lino, e largou em vantagem por uma vaga nas quartas de final da competição.

Com o resultado, o São Paulo pode jogar pelo empate na partida de volta para garantir vaga na próxima fase. Por outro lado, o Athletico-PR vai precisar vencer por dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória por um de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

O segundo jogo acontece na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no CT de Cotia.

O Athletico-PR foi melhor durante todo o primeiro tempo e dominou as ações ofensivas. A melhor oportunidade de gol do Furacão aconteceu aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, a zaga do São Paulo afastou e a sobra ficou com Jaison. O jogador arriscou um chute de muito longe e acertou o travessão.

Já no segundo tempo, o São Paulo conseguiu abrir o placar aos 27 minutos. Luan recebeu na ponta esquerda e cruzou para Lino, que completou de carrinho para o fundo do gol. O Athletico-PR tentou seguir pressionando na reta final, mas não conseguiu evitar a derrota.