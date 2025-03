São Paulo promove evento e inaugura novo letreiro do Morumbis; veja detalhes

O São Paulo, enfim, inaugurou o novo letreiro do Morumbis. Mais de um ano após a venda dos naming rights do estádio para a Mondelez, o clube promoveu um pequeno evento no camarote Bis do estádio para oficializar o novo letreiro e mostrar o resultado final.

O evento contou com as presenças de pessoas ligadas à Mondelez e, claro, ao São Paulo. Estiveram na inauguração oficial Renata Vieira, vice-presidente de marketing da companhia; Ana Assis, gerente de Bis da Mondelez; e Leonardo Alladio, gerente de marketing do Tricolor.

O novo letreiro do Morumbis, inclusive, já até provou sua resistência - foi inaugurado debaixo de forte chuva e vento na capital paulista, mas sequer balançou e mostrou estar firme no alto do estádio.

Thaís Bueno/Gazeta Press

"Para nós, é uma delícia estar aqui. Ainda mais agora que subiu o letreiro, então acho que esse é o momento de falarmos de um ano de Morumbis, que é marcado por esse algo muito simbólico, que é a subida do letreiro. É simbólico para nós, mas muito mais para a torcida, a gente sabe e respeita isso. Esse ano foi de muitas descobertas", declarou Ana Assis, gerente de Bis da Mondelez.

"Quando a minha equipe me deu esse desafio de vir aqui hoje e falar sobre essa parceria, eu senti que era fácil. Falar sobre Morumbis para nós do São Paulo é motivo de muito orgulho. Primeiramente porque não é qualquer um que consegue fazer negócios com uma marca do tamanho da Mondelez. Ela tem sérias normas de compliance, padrões de ética muito rigídos. Foi motivo de muita felicidade a gente ter a instalação do letreiro. Eu só queria destacar que eu não me recordo de outro detentor de naming rights que possibilitou os torcedores, afinal o Morumbis é a segunda casa de qualquer torcedor são-paulino, escolher e participar tão ativamente dos nomes dos setores. Acho que essa foi uma estratégia que ajudou a estreitar os laços de Morumbis com o torcedor", celebrou Leonardo Alladio, gerente de marketing do São Paulo.

O São Paulo, assim, inaugurou o letreiro após um ano da venda dos naming rights do estádio. O clube iniciou a retirada do antigo letreiro antigo ainda em 2024, mas passou por dificuldades para obter a liberação da Prefeitura de São Paulo, o que foi resolvido recentemente.

O letreiro anterior, que carregava "São Paulo Futebol Clube - Estádio Cícero Pompeu de Toledo", foi leiloado. Toda a quantia arrecadada com o leilão foi revertida para o Fundo Social de São Paulo.

Apesar disso, as letras iniciais do nome Cícero Pompeu de Toledo ainda estão guardadas. As peças foram armazenadas no museu da equipe e não ficaram disponíveis no leilão. O Tricolor encontrou uma nova forma de homenagear o ícone do clube e, em julho do ano passado, ergueu uma estátua de Cícero no Morumbis.

Segundo apurado pela Gazeta Esportiva, a parceria com a Mondelez renderá R$ 25 milhões por ano ao São Paulo, que firmou acordo por três temporadas junto à empresa. Além de patentear o chocolate Bis, a empresa ainda é dona de outros produtos do ramo alimentício, como Oreo, Lacta, Tang, Trident, entre outros.