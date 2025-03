São Paulo inaugura novo letreiro na fachada do Morumbis: 'Muito orgulho'

O São Paulo e a Mondelez, empresa multinacional de alimentos, inauguraram oficialmente o letreiro do Morumbis e comemoraram a novidade na fachada após mais de um ano da vendo dos naming rights do estádio são-paulino.

O que aconteceu

A casa tricolor já contava com a novidade em sua fachada desde o início de março, mas teve seu lançamento nesta noite. O clube e a empresa organizaram um evento no camarote da Bis para oficializar o marco.

O letreiro do Morumbis demorou mais de um ano para ser instalado devido a questões burocráticas. A Mondelez ficou a cargo de lidar com os trâmites com os órgãos públicos para que tudo estivesse regularizado de acordo com o previsto pela lei da Cidade Limpa.

O São Paulo destacou o sentimento de orgulho com a parceria. O clube foi o primeiro ponto de contato da empresa com o futebol. O acordo foi firmado em dezembro de 2023, é válido até o final de 2026 e foi firmado entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões anuais.

Esse primeiro ano para nós foi de muita descoberta. O que a gente está fazendo é trazer um pouco de entretenimento e humor para dentro do esporte. Talvez, depois desse naming right, a gente esteja mudando o cenário do que vai acontecer dentro do esporte. O esporte tem que ser leve, de descompressão, é isso que Bis acredita.

Ana Assis, gerente de Bis da Mondelez