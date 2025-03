São Paulo encaminha extensão de contrato com Cédric Soares, diz Hernan

O São Paulo encaminhou a extensão de contrato do lateral direito Cédric Soares até o fim da temporada, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O São Paulo já informou o jogador, e o jogador já deu sinal positivo para um contrato até o dia 31 de dezembro. O salário não é de um jogador nível europeu, mas vai ter um aumento.

O Cédric Soares deu sinal positivo e esse contrato vai ter extensão, mas o Cédric quer ficar mais tempo. A ideia dele é ficar mais tempo.

André Hernan

Cédric Soares havia assinado contrato de três meses com o São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista.

Segundo o colunista, o português de 33 anos agradou dentro e fora campo e vem sendo comparado ao ex-capitão Rafinha.

Ele está adaptado, gostou do Brasil e gostou do clube. E uma informação que é legal: eu ouvi que já estão vendo o Cédric como se fosse um Rafinha mais novo.

Um cara que tem a experiência do futebol europeu, de seleção portuguesa, e que, mesmo tendo chegado agora, já exerce o seu papel de liderança, já vira uma referência para os mais jovens.

André Hernan

