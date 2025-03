São José renasce na Superliga, deixa zona do rebaixamento e sonha com G8

De quase rebaixado a candidato a um lugar nos playoffs. A reta final do returno da Superliga masculina 2024/2025 de vôlei tem o Viapol/São José como um dos protagonistas.

Após passar grande parte da competição na zona do rebaixamento, a equipe paulista deixou a penúltima colocação com a vitória sobre a Apan/Roll-on, ontem, em Blumenau (SC). Foi a terceira vitória seguida do Viapol/São José, todas pelo mesmo placar: 3 a 1.

A reação coincide com a mudança no comando técnico. No dia 28 de janeiro, o clube anunciou a contratação do experiente Sergio Negrão para substituir Reinaldo Bacilieri. Naquele momento da Superliga, São José somava apenas nove pontos em 14 jogos, com um aproveitamento de 21%, e acabava de ver o levantador argentino Nico Uriarte deixar o projeto, insatisfeito com atrasos salariais.

Nas duas primeiras partidas sob o comando de Negrão, derrotas para Joinville e Vedacit Guarulhos. Em ambas, porém, São José caiu no tie-break, somando um ponto em cada. O terceiro jogo da série foi um novo revés, desta vez para o Vôlei Renata, por 3 a 0. E então começou a sequência positiva, com vitória sobre o Neurologia Ativa, o Saneago Goiás e a Apan/Roll-on. Neste recorte de seis jogos na Superliga, o Viapol/São José tem 61% de aproveitamento.

A arrancada não só tirou o time de São José dos Campos da zona do rebaixamento como o deixou com chances de se classificar para os playoffs. Com apenas mais uma vaga em aberto no G8, quatro times estão separados por um ponto:

8 - Apan/Roll-on: 20 pontos (20 jogos)

9 - Vedacit Guarulhos: 20 (20)

10 - Viapol/São José: 20 (20)

11 - Saneago Goiás: 19 (19)

Nas últimas duas rodadas da fase de classificação da Superliga, São José terá pela frente o Praia Clube, quarto colocado, fora de casa, e o Suzano, sétimo, em casa.