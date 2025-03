Santos leva virada no final e perde para o Inter na ida das oitavas da Copa do Brasil sub-17

O Santos perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. Nesta terça-feira, na Morada dos Quero-queros, em Alvorada-RS, os Meninos da Vila sofreram um gol no final e perderam para o Internacional por 2 a 1. Benício marcou para o Peixe, mas Raykkonen e Gabriel Vinicius viraram para o Colorado.

Com a derrota, o time praiano terá que vencer o jogo de volta por dois ou mais gols para passar de fase na competição. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Inter, por sua vez, tem a vantagem do empate.

#Sub17 | #INTxSAN | 2-1 | 2T | 50' - ???????????? ????????????! ???????? Com gols de Raykkonen e Gabriel Vinicius, o Celeiro de Ases vence, por 2 a 1, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. pic.twitter.com/F5yOjn2f0L ? Celeiro de Ases (@Celeiro_Ases) March 18, 2025

A segunda partida das oitavas de final está marcada para a próxima terça-feira. A bola rola no CT Rei Pelé, em Santos, a partir das 15h (de Brasília).

O Santos largou na frente com gol de Benício, no primeiro tempo. No entanto, o Internacional conseguiu reagir e deixou tudo igual aos 49 minutos da etapa inicial, com gol de pênalti de Raykkonen.

Quando o placar já parecia decretado, o Colorado voltou a balançar as redes. Aos 48 do segundo tempo, Gabriel Vinicius cobrou falta e colocou a bola no fundo da rede santista para dar números finais ao jogo.