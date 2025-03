Rodada NBA: Mesmo sem Jokic e Murray, Nuggets vencem os Warriors

Nesta segunda-feira de NBA, o Denver Nuggets visitou o Golden State Warriors no Chase Center, em São Francisco, e venceu por 114 a 105. Nikola Jokic não jogou por uma lesão no cotovelo e Jamal Murray também ficou de fora por uma inflamação no joelho.

Aaron Gordon e Russell Westbrook tomaram as rédeas do Denver Nuggets na ausência de seus dois melhores jogadores. Gordon atingiu sua maior pontuação da temporada, com 38 pontos marcados. Russell Westbrook fez um triplo-duplo de 12 pontos, 12 rebotes e 16 assistências. Do lado dos Warriors, Jimmy Butler fez 23 pontos e Stephen Curry alcançou 20.

Os Nuggets ficam na terceira posição da Conferência Oeste com uma campanha de 44 vitórias e 25 derrotas, empatados com o segundo colocado, o Houston Rockets, que está à frente pelo critério de pontos a favor. Os Warriors ficam com a sexta colocação, tendo uma campanha de 39 vitórias e 29 derrotas.

O próximo jogo dos Nuggets será contra o Los Angeles Lakers, nesta quarta-feira, às 23h (de Brasília). Os Warriors terão dobradinha em casa recebendo o Milwaukee Bucks, nesta terça-feira, às 23h.

Obi Toppin decide e Pacers vencem os Timberwolves na prorrogação

Fora de casa, o Indiana Pacers venceu o Minnesota Timberwolves por 132 a 130 na prorrogação. Obi Toppin foi o nome decisivo para o triunfo dos Pacers.

O ala de Indiana foi o nome da prorrogação, acertando quatro cestas de três pontos que levaram os visitantes à vitória. Toppin terminou o jogo com 34 pontos, dez rebotes e duas assistências. Para os Wolves, Anthony Edwards marcou 38 pontos.

A vitória levou os Pacers de volta ao empate na Conferência Leste com os Bucks, ambos com 38 vitórias e 29 derrotas. Milwaukee fica à frente em quarto lugar pelo critério de pontos a favor. No Oeste, os Timberwolves estão em sétimo lugar, com 40 vitórias e 30 derrotas.

Em casa, o próximo jogo do Indiana Pacers será contra o Dallas Mavericks, nesta quarta-feira, às 20h. Os Wolves receberão os Pelicans também nesta quarta, às 21h.

Veja outros resultados da NBA nesta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 137 x 144 Houston Rockets



San Antonio Spurs 109 x 125 Los Angeles Lakers



Washington Wizards 97 x 112 Portland Trail Blazers



Miami Heat 95 x 116 New York Knicks



Memphis Grizzlies 122 x 132 Sacramento Kings



Toronto Raptors 89 x 129 Phoenix Suns



Detroit Pistons 127 x 81 New Orleans Pelicans



Chicago Bulls 111 x 97 Utah Jazz.