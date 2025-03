Fiel Torcedor: 'Reconhecimento facial diminuirá cambismo', diz especialista

A adoção de reconhecimento facial para validação dos ingressos do Fiel Torcedor diminuirá o cambismo, afirmou o ex-chefe de tecnologia do Corinthians, Marcelo Munhoes, em entrevista ao De Primeira.

O reconhecimento facial vai ajudar. Ele vai dar uma boa diminuída no cambismo porque você vai ser obrigado a atrelar o ingresso a um CPF e uma face. Vai acabar com o cambismo? Não, mas vai dificultar muito.

O programa do Fiel Torcedor tem que ser reescrito. Ele tem que acompanhar a modernização, a experiência que o torcedor quer ter, a questão da pontuação.

Hoje, os planos estão se contradizendo porque o plano mais barato é para o gol Norte e Sul, só que o torcedor hoje não consegue comprar mais no Norte pelo Fiel Torcedor. Então, tem que ser totalmente reescrito. Isso é um assunto já debatido no clube há tempos e que a diretoria precisa colocar em prática.

Marcelo Munhoes, ex-chefe de tecnologia do Corinthians

Segundo Marcelo Munhoes, parte dos ingressos do programa Fiel Torcedor tem sido destinado a diretorias do Corinthians — o que diminui o número de bilhetes disponíveis e aumenta a sensação que faltam ingressos.

O Fiel Torcedor é para onde os ingressos deveriam ir para que os torcedores conseguissem ter acesso aos jogos. O que acontece na atualidade é que uma parte desses ingressos vem sendo desviada do Fiel Torcedor para logins, usuários do clube, para ser utilizada da forma como o clube tiver conveniência.

Logins são usuários que têm permissão para receber cotas de ingresso. Uma vez que são feitas as aberturas de venda para o Fiel Torcedor, uma parte desses ingressos vai para logins que são dados para determinadas diretorias.

Cada um recebe a quantidade de acordo com a estratégia, e esses ingressos não vão conseguir ser comercializados pelo Fiel Torcedor. Por isso o torcedor tem esse sentimento de que a arena está pequena -- quando você tem um pedaço dos ingressos desviados, consequentemente sobra menos pro torcedor comprar.

