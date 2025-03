Raniele ignora folga do Corinthians e treina no CT Dr. Joaquim Grava

O volante Raniele ignorou a folga concedida ao elenco do Corinthians após a vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, e treinou no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira.

A comissão técnica de Ramón Díaz deu dois dias de descanso aos jogadores após o Derby disputado no Allianz Parque. A reapresentação será nesta quarta-feira.

Raniele, porém, descumpriu o protocolo e compareceu ao CT do clube pela manhã. Ele publicou um registro nas suas redes sociais e escreveu: "No days off ("Sem dias de folga", na tradução do inglês para o português).

Na volta aos treinamentos, o Corinthians dará início à preparação para a segunda e decisiva partida da final estadual. O duelo está agendado para dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Durante este período, Ramón busca recuperar o elenco fisicamente, principalmente os mais baleados, casos dos meias Rodrigo Garro e Igor Coronado, além do atacante Yuri Alberto. Garro e Yuri têm reclamado de incômodos, enquanto Coronado tem uma lesão no tendão do adutor da perna direita.

O clube do Parque São Jorge terá oito dias de preparação para a finalíssima contra o Palmeiras. Em vantagem, o time precisa apenas de um empate para encerrar o jejum de seis anos e voltar a conquistar um título.

Além disso, a equipe tenta evitar o tetracampeonato do rival, campeão estadual nas últimas três temporadas.