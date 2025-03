Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt é apresentado como chefe de delegação da Seleção Brasileira

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, foi apresentado oficialmente, nesta terça-feira, como chefe de delegação da Seleção Brasileira nos próximos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O dirigente agradeceu pela oportunidade e falou sobre o cargo.

"Quero fazer um agradecimento especial ao presidente Ednaldo pelo convite. Quando as pessoas me perguntaram, disse que é uma honraria ser chefe de delegação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, em dois jogos tão importantes contra Colômbia e Argentina", disse Mário Bittencourt, que foi apresentado antes das entrevistas coletivas de Bruno Guimarães e Wesley.

VAMOS PRA CIMA! ??? A Seleção Brasileira deu início no final da tarde desta segunda-feira (17) à preparação para o confronto contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro treino da equipe comandada pelo técnico Dorival Jr. foi... pic.twitter.com/7AWGuK9cUR ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 18, 2025

Como chefe de delegação, Mário Bittencourt acompanhará o dia a dia de treinos da Seleção Brasileira, viagens e agendas oficiais e representará a CBF em encontros com dirigentes e autoridades. Nesta data-Fifa, o Brasil encara a Colômbia e Argentina, pelas rodadas 13 e 14 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"Estou muito feliz de estar aqui e reencontrar pessoas com quem convivi no futebol e que trabalharam comigo, como o André, como o Gerson, como o João Pedro. Estarei acompanhando todos os dias. Que a Seleção faça dois grandes jogos", acrescentou Bittencourt, destacando três jogadores revelados pelas categorias de base do Fluminense.

A partida contra a Colômbia acontece nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. Em seguida, a Seleção Brasileira viaja para visitar a Argentina na próxima terça-feira, às 21 horas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O Brasil ocupa a 5ª posição nas Eliminatórias, com 18 pontos.