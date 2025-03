Ponte Preta agenda jogo-treino visando estreia na Série C do Brasileiro

A Ponte Preta segue em preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e já tem um jogo-treino agendado para manter o ritmo dos atletas. A equipe de Campinas enfrentará a Portuguesa na sexta-feira, no Moisés Lucarelli, em horário ainda a ser definido.

Na última sexta-feira, o elenco profissional já realizou um primeiro teste, vencendo o sub-20 do clube por 1 a 0, com gol de Lucas Cândido. A tendência é que mais jogos-treino sejam marcados nas próximas semanas.

Sem atuar desde a eliminação no Campeonato Paulista, no dia 23 de fevereiro, a Ponte terá um período de quase 50 dias sem partidas oficiais até a estreia na Série C, marcada para o fim de semana dos dias 12, 13 ou 14 de abril, contra o Figueirense, fora de casa.

O longo intervalo é visto pelo técnico Alberto Valentim como uma oportunidade para ajustar a equipe, mas também exige ações para manter os jogadores em ritmo de jogo.

A Ponte Preta também segue ativa no mercado para reforçar o elenco. Até o momento, quatro jogadores foram contratados: o goleiro Matheus Kayser (ex-Brasiliense), o zagueiro Danrlei Santos (ex-CRAC), o meia Diego Tavares (ex-Paraná) e o atacante Gustavo Vintecinco (ex-Goiânia).

Além das chegadas, o clube renovou os contratos do volante Dudu e do atacante Everton Brito. Por outro lado, o goleiro William Arthur, o meia Pedro Vilhena e o zagueiro Nilson Júnior deixaram a equipe. O zagueiro Sérgio Raphael e o volante Emerson Santos, com vínculo até 30 de abril, ainda têm o futuro indefinido no clube.