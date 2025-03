Palavrão censurado: pichação no Palmeiras chama atenção por 'boa educação'

Os muros do Allianz Parque amanheceram pichados nesta terça-feira. No protesto após derrota do Palmeiras para o Corinthians, chamou atenção que os autores censuraram um palavrão na frase pintada na sede social.

O que aconteceu

Um das pichações com spray de tinta branca diz "Tem que ter raiva dessa p...a de Cúrinthians", escrita exatamente desta forma. Apesar de não aliviar no palavrão no nome do time, o autor da pichação se preocupa em omitir a palavra 'porra', dando um tom mais leve à mensagem.

Paredes do Allianz Parque foram pichadas: "Raiva dessa p...a de Corinthians" Imagem: Reprodução/X

A suposta preocupação em censurar o palavrão divertiu usuários nas redes sociais. A decisão de omitir a palavra 'porra' acabou virando piada entre torcedores rivais.

Eles censuraram o palavrão em uma pichação.



Repito: eles CENSURARAM o PALAVRÃO em uma PICHAÇÃO! https://t.co/V6D4YNuDXu -- Beatriz Maineti ?? (@beaboleira) March 18, 2025

Censura de palavrão em pichação é novidade pra mim



Os caras protestam FOFO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/g9gG402kGg -- Central do Mirassol (@CentralDoMirao) March 18, 2025

RESCALDO DO DÉRBI...



... muros da sede social do Palmeiras foram pichados após a derrota para o Corinthians na primeira final do Paulistão 2025.



Destaque para a censura no palavrão (P _ _ _ _ ), claro... pic.twitter.com/CccKFLKDPO -- Vessoni (@Vessoni) March 18, 2025

A frase é uma alusão a Felipão, ex-técnico do Palmeiras, que disse isso para seus jogadores no vestiário antes do clássico entre Palmeiras e Corinthians na semifinal da Libertadores de 2000. Na ocasião, a frase vazou para a imprensa e inflamou o Dérbi.

A primeira mensagem sobre o muro verde diz "Agora é guerra. 10% Felipão Porco". Ainda é possível ler mais uma mensagem de protesto, algo como "Mais ódio, menos firula", escrito entre os guichês da bilheteria.

O Allianz Parque informou que funcionários já cobriram as pichações.

Palmeiras e Corinthians só voltam a se enfrentar no dia 27 de março, uma quinta-feira, na Neo Química Arena. No primeiro jogo, no Allianz Parque, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Desta forma, joga pelo empate para ser campeão.