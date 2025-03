Para o Brasileirão, Fluminense aposta em evolução do setor de criação

Depois da derrota na final do Carioca para o Flamengo, o Fluminense considera que pode evoluir ofensivamente para a disputa do Brasileirão 2025. O técnico Mano Menezes espera melhorar a articulação das jogadas, sobretudo no meio-campo.

Para isso ocorrer, o treinador contará com algumas peças. Inicialmente, Lezcano será utilizado no setor. Reforço para 2025, o jogador não conseguiu jogar o Carioca por chegar ao Fluminense após o final das inscrições do torneio.

"Ressentimos de um meia maduro para auxiliar o Arias. Tínhamos outra condição, dificultada pelo problema do Ganso. Fomos buscar um meia, o Lezcano, para ajudar a partir de agora", explicou o técnico Mano Menezes.

Tradicional meia ofensivo, Paulo Henrique Ganso foi o grande comandante do Fluminense nos últimos anos, mas passou por um susto no começo de 2025. O atleta continua em recuperação de um processo de miocardite e deve retornar aos treinos na próxima semana.

"Vamos construindo para a equipe ter uma ideia clara e depois contar com jogadores da qualidade para executar as ações", completou Mano Menezes.