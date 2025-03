Palmeiras com Paulinho na decisão? Comentaristas debatem possível volta

Um dos grandes reforços da temporada, Paulinho pode ser relacionado no Palmeiras na decisão do Paulistão? Paulo Massini e Flávio Latif falaram sobre a possibilidade na Live do Clube, nesta quarta (18).

Massini: Paulinho ode estar entre os relacionados

A informação que eu tive é que o Paulinho pode ser relacionado para o segundo jogo da final [do Campeonato Paulista]. [...] Lá atrás, um amigo meu esteve com o Paulinho e ele disse que estava ótimo e que estaria em campo a partir de março.

Paulo Massini

Latif: Treinos da semana vão indicar chance de retorno

Se amanhã o Paulinho iniciar a transição física, isso pode ser um indicativo de que ele será relacionado. Na última semana ele seguiu o cronograma. [...] Ele fez treinos com bola, coisa leve. Mas quando um atleta começa essa reta final de transição, como coringa em algumas atividades ou participa de 30 minutos do treino, isso indica que o jogador está voltando. Isso ainda não aconteceu com o Paulinho.

Flávio Latif

