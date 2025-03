Pai de atleta do Bragantino anuncia pausa em boletins: 'Só trazia angústia'

A família do jogador do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, acidentado no ultimo dia 6 de março na via Anhanguera, soltou hoje pela manhã através do seu pai, Lucas Severino, um comunicado aos amigos e parentes por meio das redes sociais sobre o quadro de saúde do jogador.

No último final de semana, a família e a junta médica do hospital Unimed, de Ribeirão Preto, decidiram não divulgar mais os boletins médicos de Pedro Severino à imprensa. "O quadro permanece grave porém estável e sem grandes alterações, por isso não tem o que eu falar", afirmou Lucas Severino.

Segue o comunicado

"Queridos familiares e amigos!

Viemos através dessa simples mensagem, após 14 dias agradecer todo apoio, todas as correntes de orações e principalmente todo carinho e amor pelo Pedro e por nós!

Ontem em conjunto com o hospital decidimos 'momentaneamente' não divulgar boletins de 2 em 2 dias como estava sendo feito! A nota diz momentaneamente…

Como é de conhecimento de todos, o caso é grave, e não tendo tantas evoluções diárias, isso só trazia ansiedade e angústia para todos, após uma reação relatada num boletim!

Mas óbvio, assim que tivermos boas novidades, que temos certeza que acontecerá, com muita alegria será divulgado!

Nós temos convicção que o Pedro só está reagindo dessa maneira por tantas pessoas (inclusive que não conhecemos) estarem orando em conjunto e acreditando nesse milagre! Sim, ele já é um milagre!

Aproveitamos e agradecemos toda a equipe do hospital Unimed, sem exceção, desde a diretoria até a equipe de linha de frente (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e todos colaboradores) no tratamento do Pedro, que estão fazendo um trabalho inacreditável!

Novamente agradecemos do fundo do nosso coração, toda ação em conjunto pela recuperação do Pedro!

Nessa vida não teremos como agradecer, é muita fé e esperança!

Muito obrigado! Esperamos ansiosos passarmos excelentes notícias!

Permaneceremos acreditando em Deus e em toda a equipe do hospital…

Deus é fiel.

Lucia, Lucas, Pedro, João e Maria".