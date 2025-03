Osasco luta, mas é derrotado pelo Minas na Superliga feminina de vôlei

Apesar de muita luta, o Osasco São Cristóvão Saúde foi derrotado pelo Gerdau Minas por 3 sets a 2 na noite desta segunda-feira, em Belo Horizonte, pela Superliga feminina de vôlei. O time paulista perdia por 2 sets, mas conseguiu reagir e arrancou um ponto fora de casa. A equipe mineira venceu com parciais de 25/15, 25/22, 26/28, 24/26 e 20/18.

Mesmo com a derrota, o Osasco se manteve na terceira colocação da Superliga, com 14 vitórias e 44 pontos. O Gerdau Minas é o líder, com 17 triunfos e 48 pontos.

Tiffany, jogadora do Osasco, admitiu a dificuldade da equipe durante o jogo, mas ressaltou a luta e entrega do time paulista para buscar o resultado.

"Foi uma partida muito difícil para nós, especialmente no primeiro set. Sofremos muito com o passe, mas lutamos até o fim, não desistimos, nem deixamos nos abater. Uma pena o quinto set, pois abrimos uma boa vantagem. Mas tem um grande time do outro lado e prova disso é que foi nosso terceiro confronto na temporada e tivemos o terceiro 3 a 2. Agora é seguir forte para os playoffs", disse Tifanny.

O próximo compromisso do Osasco na competição é nesta sexta-feira, fora de casa, contra o Brasília, às 21h (de Brasília). O Minas jogará no mesmo dia e horário, contra o Dentil/Praia Clube.