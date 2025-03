Operário elimina o Londrina nos pênaltis e avança à final do Campeonato Paranaense

O Operário eliminou o Londrina nos pênaltis por 4 a 1 nesta terça-feira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense, no Estádio do Café. No tempo regulamentar, o Fantasma ganhou por 2 a 1. Neto Paraíba e Vinicius Mingotti marcaram para os visitantes, enquanto Iago Teles balançou as redes para os mandantes.

Desta maneira, o Operário avançou à final da competição pela primeira vez em dez anos. A equipe enfrentará o vencedor de Athletico-PR e Maringá, que duelam nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília). O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Opera?rio Ferrovia?rio E.C. (@operarioferroviario)

O jogo

A equipe visitante abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Gabriel Feliciano recebeu pelo lado esquerdo e cruzou em direção à área. Neto Paraíba se apresentou por trás da zaga e arrematou para o gol.

Com apenas dois minutos na segunda etapa, o Operário aumentou sua vantagem. Após contra-ataque, Vinicius Mingotti aproveitou bola levantada na área e fuzilou para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos cinco, o Londrina empatou o agregado com Iago Teles. Em cobrança de falta pela meia esquerda, o camisa 11 colocou no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

Nos pênaltis, o Operário levou a melhor, por 4 a 1. A equipe converteu todas suas penalidades com Fransérgio, Rodrigo Rodrigues, Pedro Lucas e Gabriel Bosquilha. No Londrina, Iago Teles marcou, enquanto Robson Duarte e Caio Rafael perderam.