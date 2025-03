Novidade na Seleção, Wesley projeta duelo por posição com Vanderson: "Briga sadia"

A Seleção Brasileira encara a Colômbia nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Novidade entre os convocados por Dorival Júnior, o lateral direito Wesley, do Flamengo, falou sobre a disputa por uma vaga no time titular.

"Muito feliz em estar nessa competição pela posição, junto com o Vanderson, jogador do Monaco. Em 2021, ele estava no Grêmio e eu na base. Vi ele jogando direto. Com a idade, mas já estava no profissional. Então eu falava que queria ser igual a ele também. É uma briga sadia. Todos os jogadores vêm aqui para ser titular, brigar com seu companheiro por posição. Isso aumenta o nível. Só tem jogador bom, então não dá para relaxar nenhum dia", disse Wesley em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Depois de enfrentar a Colômbia, a Seleção Brasileira viaja até Buenos Aires para encarar a Argentina na próxima terça-feira, às 21 horas, no Monumental de Nuñez. O Brasil é o 5º colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos conquistados.

Os colombianos estão logo à frente, na 4ª posição, com 19 pontos. Enquanto os argentinos lideram a competição, com 25 pontos.

"Espero ajudar bastante no jogo ofensivo, que hoje é o meu forte. Só que primeiro tem que pensar em defender. Estamos estudando bastante o time da Colômbia. Se eu for titular, que é um sonho, quero poder ajudar bastante. Peço conselhos para o Dorival também, ou para o Juan, eles estão me ajudando. Se eu estiver bem na parte defensiva, no ofensivo vai por si só", acrescentou.

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o começo de Wesley no profissional não foi tranquilo. Inclusive, o jogador era bastante criticado pela torcida rubro-negra. No entanto, desde 2024, o lateral direito cresceu de produção e tomou conta da posição no clube carioca.

"Foi aprendizado. Quando eu estava naquele momento, eu pensei: 'O que eu vou fazer agora? Ficar aqui me lamentando, escutando o que estão falando de mim, algumas coisas eram verdades, ou vou melhorar para eles verem que estão errados. Parei e pensei. Comecei a construir minha família de novo, coloquei a cabeça no lugar, foquei nos jogos, treinos e quis aprender. Minha vontade de aprender foi maior que minha tristeza. Comecei a evoluir e cheguei no ponto dos torcedores começarem a me pedir na Seleção", revelou.

Ao todo, Wesley já disputou 117 jogos com o time principal Flamengo, marcou três gols e deu quatro assistências. Nesta temporada, foram nove partidas, sendo titular em todas as oportunidades, com uma bola na rede e um passe para gol.