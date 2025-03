Náutico vence América-RN e dorme na vice-liderança do Grupo B da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira, pela sexta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste, o Náutico recebeu o América-RN no Estádio Eládio de Barros Carvalho e venceu por 1 a 0, com gol de Patrick Allan.

Com o triunfo, o Timbu alcançou oito pontos e pulou para a vice-liderança do grupo. No entanto, somente o América, com sete somados, em quinto, possui seis jogos. O restante apresenta cinco ou menos.

O Náutico retorna aos gramados na quarta-feira (26), contra o Bahia, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já no próximo sábado, o América-RN duela com o ABC, pelo jogo de ida da final do Campeonato Potiguar. A partida acontece às 16h, na Arena das Dunas.

O tento da vitória saiu aos 45 minutos do segundo tempo, com Patrick Allan. Na entrada da área, o atleta do Náutico pegou a sobra e, de primeira, mandou para o fundo das redes.