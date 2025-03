Surfe: Italo 'voa' em Portugal e vai às oitavas; Filipe Toledo segue vivo

O Brasil segue forte na disputa da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe. Líder do ranking, Italo Ferreira garantiu sua vaga nas oitavas de final com um show de aéreos, registrando a melhor nota desta terça-feira (18) até o momento.

Filipe Toledo também avançou, superando Alejo Muniz em um duelo brasileiro. Agora, os dois seguem na briga pelo título da etapa em Supertubos, que ambos já conquistaram no passado.

Italo domina com aéreos

Italo começou a bateria ativo, já mostrando sua estratégia. Depois de cair na finalização da primeira onda, acertou um aéreo para a esquerda e, na sequência, cravou duas rasgadas precisas, jogando muita água e garantindo um bom início de somatório.

O brasileiro seguiu apostando nos aéreos, mas enfrentou dificuldades com o vento, caindo em três tentativas consecutivas. Enquanto isso, Couzinet aproveitou uma das maiores ondas da série, conseguiu um drop difícil e emendou duas batidas sólidas para se manter na briga.

Mas qualquer chance do francês foi anulada quando Italo acertou dois aéreos na mesma onda. O primeiro, com boa altura, e o segundo, na finalização, garantiram a melhor nota do dia até o momento: 8,17. Com isso, o potiguar confirmou a vitória por 13,67 a 10,06 e carimbou seu passaporte para as oitavas.

Tem muitas oportunidades. Se estiver bem posicionado, dá para pegar várias ondas, mas é difícil finalizá-las porque tem muita água em movimento, por isso acabei caindo bastante. Consegui boas notas nos momentos certos e estou feliz por ter avançado Italo Ferreira

Duelo de brasileiros

Mais cedo, Filipe Toledo venceu o compatriota Alejo Muniz em uma bateria onde abusou das ondas para a esquerda, surfando de backside. Alejo chegou a encontrar o primeiro tubo do dia, mas não foi suficiente para superar o bicampeão mundial, que construiu seu somatório com duas boas ondas surfando de costas para a onda.

No final, Filipe garantiu sua vaga com um 11,33 a 9,37 e segue firme na briga pelo título da etapa.

Foi desafiador, mas definitivamente melhor que ontem. Tinha mais ondas, mais oportunidades? Minha estratégia foi entrar no ritmo, pegar ondas e ir surfando. O relógio estava correndo, e qualquer onda, em qualquer canto, tinha potencial. Foi isso que tentei fazer. Lá fora, com certeza, tem muita força Filipe Toledo em entrevista à WSL

Agora, Filipe Toledo enfrenta Jordy Smith nas oitavas de final. O sul-africano garantiu sua vaga ao vencer o mexicano Alan Cleland.