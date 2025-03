Morre Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro, aos 87 anos

Wlamir Marques, um dos maiores ídolos do basquete brasileiro, morreu nesta terça-feira (18), aos 87 anos. Ele estava internado na UTI de um hospital particular na capital de São Paulo.

Quem foi Wlamir Marques?

Wlamir Marques é um dos maiores nomes do basquete brasileiro. O ex-ala nasceu em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, no dia 16 de julho de 1937, e tinha o apelido de Disco Voador e Diabo Loiro.

O ídolo é integrante do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro e do Hall da Fama da FIBA. Além disso, Wlamir recebeu o Troféu Heims de Melhor Atleta da América do Sul em 1961 e a Medalha do Mérito Esportivo, duas importantes honrarias que refletem sua importância no cenário mundial

Wlamir foi bicampeão mundial com a seleção brasileira. Ele conquistou as edições de 1959 e 1963 pelo Brasil. O ex-atleta também esteve presente nos vices de 1954 e 1970.

O ídolo brasileiro tem duas medalhas olímpicas. Wlamir esteve presente nos bronzes conquistados pela seleção brasileira de basquete em Roma-1960 e Tóquio-1964.

Wlamir conquistou três medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Ele fez parte da seleção que foi prata em São Paulo-1963 e bronze na Cidade do México-1955 e Buenos Aires-1959.

O ex-atleta passou por quatro clubes e virou ídolo no Corinthians. Ele começou a carreira no Tumiaru, de Santos (SP). Depois, jogou pelo XV de Piracicaba e chegou ao Timão. O último time de Wlamir Marques foi o Tênis Clube de Campinas.

O Corinthians homenageou Wlamir Marques. O ídolo ganhou um busto no Parque São Jorge, sede social do clube, e viu o ginásio poliesportivo do Timão ser batizado com o seu nome.

