Matheus Cunha exalta fase na Inglaterra e mira vaga no ataque da seleção: 'Dar mais de 100%'

Com Neymar fora da seleção brasileira por motivo de contusão, as atenções em torno da equipe neste período de treinos ficam concentradas na formação ofensiva que Dorival Júnior deve escolher para os confrontos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa de 2026. Nesta corrida por uma vaga, Matheus Cunha conta com a boa fase que vem vivendo na Inglaterra para buscar uma oportunidade já na partida desta quinta-feira, em Brasília.

Com 15 gols marcados em 29 jogos pelo Wolverhampton, o atleta se credencia a um posto no time titular e espera ganhar uma chance no primeiro duelo desta Data Fifa, diante dos colombianos.

"Qualquer oportunidade de estar na seleção é gratificante, não tem como chegar aqui e cogitar dar menos de 100%. Aqui você tenta dar até mais do que 100%", afirmou o jogador.

Adaptado ao novo clube, Matheus vem se destacando na Inglaterra. Dos 15 gols que marcou até aqui pelo Wolverhampton, 13 foram em jogos válidos pelo Campeonato Inglês, um dos mais forte da Europa.

"Fico feliz em voltar para a seleção em um momento em que venho demonstrando um bom futebol no meu clube. Chego hoje à seleção muito mais leve e consciente de quem eu sou", disse o atacante já defendeu as camisas do Hertha Berlim e Atlético de Madrid, entre outras equipes.

Na quinta posição nas Eliminatórias, a seleção brasileira, que soma 18 pontos, entra pressionada para reagir e subir na tabela. Na classificação, a equipe nacional aparece atrás do Equador, terceiro colocado, e da própria Colômbia, no quarto posto.

A Argentina, segundo adversário do Brasil nesta Data Fifa, lidera a competição de forma isolada e ostenta 25 pontos. Os uruguaios figuram na segunda colocação com 20.