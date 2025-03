Magomed Ankalaev desafia Poatan e esquenta clima para revanche

Dez dias depois da realização do UFC 313, Magomed Ankalaev e Alex Pereira seguem no foco da discussão no mundo do MMA. Agora, o lutador russo adicionou um capítulo à rivalidade e sinalizou que aceita a revanche com 'Poatan' assim que o brasileiro estiver pronto.

O atual detentor do título da divisão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate usou a rede social X (antigo Twitter) para desafiar o paulistano para um novo duelo (clique aqui ou veja abaixo). Vale lembrar que o grappler já havia indicado um possível reencontro momentos após o triunfo, no último dia 8 de março.

"Alex, quando estiver pronto para voltar, você merece isso", destacou em um post em sua rede social. Por outro lado, 'Poatan' ainda não respondeu ao pedido do adversário, mas já afirmou em outras ocasiões que deseja um novo confronto para reconquistar o título da categoria.

Revanche segue indefinida

Mesmo com a manifestação dos atletas interessados em uma possível revanche, a direção do evento ainda não oficializou o duelo entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev. A tendência é que o confronto aconteça, já que Dana White sinalizou positivamente na coletiva de imprensa após o UFC 313.

Por sua vez, o presidente do UFC ficou insatisfeito com o desempenho dos atletas e destacou que a luta não foi como ele esperava. Mesmo contrariado com a luta 'morna', Dana apontou que Ankalaev venceu o duelo.

