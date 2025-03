Leila Pereira detona declaração de presidente da Conmebol: "Comparação abominável"

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, detonou as declarações recentes do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. Durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores nesta segunda-feira, o mandatário afirmou que a competição sem clubes brasileiros seria como "Tarzan sem a Chita". Para a dirigente palestrina, esta fala é "desastrosa" e "abominável".

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não compareceu ao sorteio desta segunda-feira como forma de protesto pela falta de medidas duras para combater o racismo. Como pena ao Cerro Porteño, a Conmebol aplicou uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual), portões fechados e medidas educativas em campanha nas redes sociais.

Leila chegou a sugerir que os clubes brasileiros troquem a Conmebol pela Concacaf (que une países da América do Norte, América Central e Caribe) já que o órgão não aplica medidas rígidas que combatam o racismo. A presidente do Palmeiras ainda citou um ofício enviado à Fifa solicitando "penas mais rigorosas" no combate ao racismo.

"O Palmeiras, juntamente com a Libra e a LFU, enviou uma carta à Fifa pedindo providências e apontando a necessidade de penas mais rigorosas em episódios de racismo no futebol. Seguiremos fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para combater este crime, mas precisamos da ajuda de todos! Os clubes brasileiros são responsáveis pela grande maioria das receitas geradas pela Conmebol e, juntos, têm de se impor para cobrar a aplicação de penas exemplares em casos de racismo. Repito: a impunidade é a semente do próximo crime", completou Leila.

Confira a declaração de Leila Pereira na íntegra:

"Quando vi a declaração do presidente Alejandro Domínguez, confesso que custei a acreditar que ela fosse verdadeira. Achei até que pudesse ser um vídeo manipulado por Inteligência Artificial. Aliás, pensando bem, acho que nem mesmo a Inteligência Artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto esta.

Não é possível que, mesmo após o caso de racismo do qual os atletas do Palmeiras foram vítimas no Paraguai, o presidente da Conmebol faça uma comparação abominável como a que ele fez. Parece até uma provocação ao Palmeiras e aos demais clubes brasileiros.

A declaração do presidente Alejandro demonstra, mais uma vez, a dificuldade da Conmebol em compreender o que é racismo. Se as pessoas que comandam o futebol sul-americano nem sequer sabem o que é racismo, como serão capazes de combatê-lo?

O Palmeiras, juntamente com a Libra e a LFU, enviou uma carta à Fifa pedindo providências e apontando a necessidade de penas mais rigorosas em episódios de racismo no futebol. Seguiremos fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para combater este crime, mas precisamos da ajuda de todos! Os clubes brasileiros são responsáveis pela grande maioria das receitas geradas pela Conmebol e, juntos, têm de se impor para cobrar a aplicação de penas exemplares em casos de racismo. Repito: a impunidade é a semente do próximo crime."