Lavieri: Passividade de times após fala do presidente da Conmebol é absurda

Os clubes brasileiros estão mostrando passividade em mais um episódio envolvendo racismo e a Conmebol, disse Danilo Lavieri, na Live do Palmeiras, nesta quarta (18).

Para o colunista, é inacreditável que até o momento do comentário apenas três clubes do país tenham se manifestado diante da fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em que ele disse que a entidade máxima do futebol sul-americano sem os brasileiros seria como o 'Tarzan sem a Chita'.

Um presidente de uma entidade precisa ter noção do que está falando, de como vai se manifestar, ainda mais em um turbilhão desses. É uma coisa inacreditável o que ele tem feito. E, mais inacreditável ainda, é a postura passiva de muitos clubes brasileiros.

A gente teve esse episódio e, até agora, só três clubes, até onde eu sei, se manifestaram: Palmeiras, Vasco e Bahia - e mais ninguém. Como a gente vai ficar gastando saliva, tentando falar e os caras que são os protagonistas, que deviam tomar atitude, não tomam? É muito duro.

Danilo Lavieri

