Jogo das Estrelas 2025: inspirados na arte barroca, uniformes dos atletas homenageiam cultura mineira

As peças de uniforme que serão exibidas no Jogo das Estrelas 2025 são assinadas pela Penalty, como nas últimas edições do evento, e contam com as estampas inspiradas na arte barroca, presente entre os séculos XVIII e XIX no Brasil, sobretudo em Minas Gerais. O evento ocorrerá em Belo Horizonte, na Arena UniBH, neste sábado.

O #TimeReynan tá bem trajado! ? Com o azul em referência as águas de Minas e detalhes em dourado que remetem o ouro que banhava os ornamentos, o uniforme da equipe NBB Jovens Estrelas está pronto para o #JogoDasEstrelasNBB! ?? Faltam apenas 3 dias para o JDE 2025! O evento... pic.twitter.com/gpJ4k6fvKW ? NBB CAIXA (@NBB) March 18, 2025

Daniel Gama, coordenador da equipe de design da LNB, explicou como surgiu o conceito da identidade visual do Jogo das Estrelas e como será aplicado aos uniformes também.

"A inspiração principal não focamos exatamente na cidade de Belo Horizonte, até por já ter tido uma edição lá recentemente. Optamos por valorizar o estado de Minas. Veio a questão de coincidir com a data do Dia Mundial da Água. O azul presente entra por isso. Somando muitos elementos que vêm principalmente de cidades históricas. Por exemplo, o artesanato na pedra-sabão. Encontramos referências ali e também na arte barroca, bem presente no estado de Minas, em algumas igrejas", disse.

"Grandes artistas do Barroco são de Minas Gerais: Aleijadinho, principal nome de escultor e que trabalhava com pedra-sabão, e Mestre Ataíde, referência na pintura, são alguns que buscamos. Alguns tons mais terrosos têm a ver com café e artesanato com barro. Até na fonte das letras que utilizamos, tem algumas imperfeições para fazer alusão ao artesanato", completou.

Assim, dois dos quatro uniformes terão dois tons distintos de azul em referência à água e detalhes em dourado, remetendo ao ouro que banhava os ornamentos. Outros dois vão para os tons terrosos do artesanato e para um tom mais claro, como as artes em pedra-sabão e as paredes das igrejas mineiras.

"Veremos principalmente as texturas bem trabalhadas, algo meio como madeira pintada, igual são os trabalhos do Mestre Ataíde e também os ornamentos, detalhes nos cantinhos das bordas, aquelas coisas bem rebuscadas, molduras e os uniformes estão bem bonitos, com esses detalhes na faixa lateral, está bem maneiro," explicou Daniel.

Alex Lobo, gerente executivo de marketing da Penalty, reforçou o compromisso de ir além do aspecto esportivo.

"Para a Penalty, um uniforme vai além da estética e funcionalidade esportiva. Deve contar uma história, dar voz à cultura e reforçar laços com os torcedores. Para o Jogo das Estrelas 2025, houve um mergulho na riqueza artística de Minas Gerais com peças que unem tradição, inovação e o orgulho de vestir um produto 100% brasileiro", afirmou.