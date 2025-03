Jean Silva abre o coração e revela significado de tatuagem

O brasileiro Jean Silva é um dos principais destaques da divisão dos penas (66 kg) do UFC, com quatro triunfos por nocaute em apenas um ano e três meses no Ultimate. O lutador, que é uma das grandes esperanças do Brasil no evento, revelou o simbolismo do cadeado tatuado em seu peito e a importância do desenho.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o striker brasileiro, que medirá forças com Bryce Mitchell no dia 12 de abril, confessou que a imagem é uma espécie de proteção para as lembranças positivas vividas em sua jornada. Além disso, é onde guarda o nome da sua mãe, a pessoa mais importante da sua vida.

"A fechadura tem um diamante com o nome da minha mãe logo abaixo, para que ninguém possa tocar nessas emoções. Aqui está o coração, a minha felicidade. E a fechadura simboliza muitas coisas. É uma fechadura antiga, de uma era nórdica, anterior a Cristo, então talvez seja uma fechadura que só as emoções verdadeiras possam abrir. Basicamente, é isso. Apenas pessoas reais ao meu lado", frisou Jean.

O grande desafio de Jean Silva

No melhor momento da carreira, Jean Silva terá o maior desafio desde que entrou no Ultimate. 'Lord' mede forças contra Bryce Mitchell no UFC 314, na terceira luta do card principal, que terá como maior atração a disputa de cinturão da divisão dos penas entre Diego Lopes e Alexander Volkanovski.

A rivalidade entre os atletas começou após Jean Silva nocautear Melsik Baghdasaryan e pedir para "educar" Mitchell por defender publicamente o ditador alemão Adolf Hitler. Em caso de vitória, o integrante da equipe Fighting Nerds pode ingressar no top 15 da divisão até 66 kg da liga.