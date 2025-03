Ídolo do basquete brasileiro, Wlamir Marques morre aos 87 anos

Um dos maiores nomes do basquete brasileiro, Wlamir Marques morreu nesta terça-feira. A informação foi divulgada em um comunicado da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

"O Disco Voador decolou pela última vez, com destino à eternidade. É com imenso pesar e dor que a Confederação Brasileira de Basketball se despede de Wlamir Marques, 87 anos, um dos maiores ícones da história do basquete mundial, falecido nesta terça-feira, 18 de março de 2025", destacou a entidade.

Trajetória do ídolo

Wlamir Marques vestiu a camisa da Seleção Brasileira por duas décadas e foi bicampeão mundial no Chile 1959 e no Brasil 1963. Ele ainda ganhou a prata nas edições de 194 e 1970 do Mundial e levou o bronze nos Jogos Olímpicos 1960 e 1964.

Pelo Corinthians, clube que defendeu de 1964 a 1971, uma passagem marcante: o Diabo Loiro foi tricampeão do Brasileiro, tri do Sul-Americano, pentacampeão do Paulista e heptacampeão do Paulista.

Ao encerrar a carreira como atleta, Wlamir Marques se tornou treinador e conquistou uma vez o Campeonato Paulista masculino e três vezes o feminino.

Os feitos de Wlamir Marques no basquete tiveram reconhecimento: foi introduzido ao Hall da Fama do basquete mundial, eternizado no Hall da Fama do COB e ganhou um busto no ginásio do Corinthians que leva o seu nome.

Em nota oficial, o Corinthians lamentou a morte de Wlamir Marques:

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Wlamir Marques, um dos seus maiores ídolos da história do basquete do Clube, aos 87 anos, nesta terça-feira (18).

O "Diabo Loiro", apelido que ganhou durante suas passagens pela Seleção Brasileira, onde conquistou dois títulos mundiais, chegou ao Corinthians em 1962, no auge da sua performance, onde conquistou 18 títulos pelo Alvinegro (três sul-americanos, três brasileiros, cinco paulistas e sete paulistanos).

Após se aposentar das quadras, Wlamir voltou ao Corinthians, onde foi técnico com passagens tanto na equipe Masculina, quanto a Feminina.

Suas conquistas pelo Timão renderam outras homenagens históricas: em 2016, o ginásio principal do Parque São Jorge foi batizado como Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques e neste seu mesmo local, em 2023, Wlamir foi eternizado pelo Corinthians, ao ter seu busto inaugurado no espaço, o primeiro busto de um atleta de basquete na história do Clube.

Ainda em 2023, Wlamir Marques recebeu mais uma honraria: entrou para o Hall da Fama da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol).

O Corinthians se une à família, amigos e fãs neste momento de luto no esporte brasileiro.