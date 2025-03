Hernan: Luta dos clubes contra o racismo na Conmebol é caminho sem volta

A postura dos clubes brasileiros contra o racismo em competições organizadas pela Conmebol é vista como um caminho sem volta nos bastidores, afirmou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo o colunista, a declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, repercutiu mal entre os clubes e na CBF.

Hoje eu conversei com uma pessoa do Palmeiras que me disse o seguinte: é um caminho sem volta, os clubes estão percebendo que esse vai ser um caminho sem volta.

Vou citar um exemplo. O São Paulo foi ontem ao sorteio, a direção inteira do São Paulo foi — Julio Casares, Belmonte, Rui Costa, Nelson Ferreira. E uma curiosidade: o Casares, de maneira política, postou uma foto entregando uma camisa do São Paulo para o presidente Alejandro Domínguez.

Teve toda a repercussão do vídeo e, hoje de manhã, ele retira a foto com o presidente da Conmebol, apaga o post da foto e posta uma camisa de São Paulo e uma mensagem contra o racismo.

Esse movimento do Julio Casares nas redes sociais dele, e também o São Paulo fez um movimento nas redes sociais do clube como instituição, mostra que é um caminho sem volta mesmo, como essa fonte do Palmeiras me disse.

André Hernan

O colunista acrescentou que Leila Pereira — que não foi ao sorteio da fase de grupos da Libertadores em protesto contra a leniência da Conmebol com atos racistas — tem o apoio institucional de Ednaldo Rodrigues para seguir com a reclamação junto à Fifa.

Com Leila ausente, o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, representou o clube no evento realizado na noite de ontem, na sede da Conmebol, no Paraguai, e conversou com o presidente do Cerro Porteño, multado por cantos racistas de sua torcida contra o atacante Luighi em partida da Libertadores sub-20.

Com a Leila Pereira puxando essa fila, defendendo o seu clube, defendendo os seus jogadores, e o Paulo Buosi tendo essa atitude com o presidente do Cerro. Os clubes brasileiros vão abraçar essa ideia, e a CBF está do lado do Palmeiras.

O presidente Ednaldo Rodrigues está com a Leila. Então, é um movimento em bloco do Brasil, do futebol brasileiro na Conmebol, e eles vão à Fifa.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra