Franca supera o Bauru e alcança sexta vitória seguida no NBB

O Franca venceu o Bauru por 93 a 71 nesta terça-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Pedrocão. O grande destaque da partida foi Lucas Dias, cestinha com 22 pontos.

Com o resultado, o Franca alcançou seu sexto triunfo consecutivo na competição. A equipe segue na quarta posição, com 17 vitórias e nove derrotas (65,38% de aproveitamento). Já o Bauru é o sétimo, com 16 vitórias e 13 derrotas.

O próximo jogo do Franca será no dia 26, às 19h30 (de Brasília), diante o Unifacisa. Já o Bauru recebe o Caxias, às 18h do dia 29.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sesi Franca Basquete (@sesifrancabasquete)

O jogo

Os visitantes foram superiores no primeiro período. No entanto, o Franca se ajustou na volta do segundo quarto e dominou o restante do jogo. A partida também serviu de homenagens à Wlamir Marques, um dos maiores nomes do basquete brasileiro, que morreu nesta terça-feira.

Antes da bola subir, as equipes se perfilaram em cada lado da quadra e uma foto de Wlamir foi exibida nas placas de publicidade.