Flamengo é superado pelo Praia Clube na Superliga feminina

O Sesc Flamengo foi superado pelo Dentil Praia Clube por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 22/25 e 20/25, nesta terça-feira, em Uberlândia, em partida atrasada da nona rodada do returno da Superliga Feminina.

Em sexto lugar, com 39 pontos, o time do técnico Bernardinho precisa agora do apoio intenso da torcida para buscar a recuperação diante do Batavo Mackenzie, nesta sexta-feira, no Maracanãzinho, e subir na tabela para garantir uma melhor classificação nos playoffs. Os ingressos, no valor promocional de R$ 30, estão à venda no site Guichê Web.

A oposta Edinara foi a maior pontuadora do Sesc RJ Flamengo, com 19 acertos, seguida pela central Lorena e pela ponteira Karina, ambas com 12. O saque rubro-negro até conseguiu criar dificuldades para o atual campeão sul-americano, mas o excesso de erros comprometeu as pretensões da equipe carioca.

"Ainda precisamos ser mais constantes. Acredito que cometemos muitos erros em momentos de decisão. Repetimos algumas situações de partidas anteriores que não podem acontecer. Temos tido um tempo muito curto entre os jogos e precisamos virar a chave rapidamente, mas vamos trabalhar, porque sexta-feira tem mais uma partida dura", disse Lorena.