Flamengo concede fim de semana de folga ao elenco após título carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os jogadores do Flamengo terão um período de descanso após o título carioca conquistado no último domingo. O clube concedeu um fim de semana de folga ao elenco.

O que aconteceu

O Rubro-Negro divulgou sua programação semanal e nela constam folgas sexta (21), sábado (22) e domingo (23). A equipe já havia folgado ontem e se reapresenta na tarde de hoje, às 15h30, no Ninho do Urubu. Os treinamentos prosseguirão no centro de treinamento amanhã e na quarta.

O próximo jogo do Flamengo acontece somente no próximo dia 29, contra o Internacional, na estreia no Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 21h, no Maracanã.

Este será um raro momento de descanso do plantel na temporada. Logo em seguida o grupo enfrentará uma maratona de jogos.

O Rubro-Negro disputará, ao menos, quatro competições em 2025: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Super Mundial de Clubes e Libertadores. Se for campeão continental ainda disputará o Intercontinental ao fim do ano. E caso não se classifique na fase de grupos e fique em terceiro, ainda cai para a Copa Sul-Americana.

O período de treinos e descanso servirá também para recuperar os lesionados. No segundo jogo da final contra o Fluminense, por exemplo, Michael retornou e entrou em campo e Everton Cebolinha ficou no banco de reservas. A tendência é a de que Bruno Henrique e Danilo estejam também à disposição para a estreia no Brasileiro. Já as voltas de Pedro e Viña serão apenas nos próximos meses.