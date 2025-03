Fla quer Filipismo na base e deve trocar técnico do sub-20 mesmo com título

Do UOL, no Rio de Janeiro

O título da Libertadores sub-20 não deverá ser suficiente para manter Cléber dos Santos no cargo. Com um projeto de implementar o "Filipismo" nas categorias de base, o Flamengo já tem um acordo verbal com o português Nuno Campos para comandar os Garotos do Ninho que foram campeões no último domingo sobre o Palmeiras.

O que aconteceu

A nova diretoria quer que toda a base jogue como o time de Filipe Luís do profissional: intensidade, ofensividade, verticalidade e posse de bola. Por isso, entende que o lusitano tem o perfil que mais se encaixa nesse estilo. Nuno, atualmente, é auxiliar-técnico do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

A decisão de mudança já tinha amadurecido antes mesmo da disputa da Libertadores sub-20. Cléber dos Santos comandou o profissional B do Campeonato Carioca e não foi bem, com uma vitória, um empate e duas derrotas, algo que pesou contra. Ele, sua comissão técnica e os jovens que estavam no Paraguai desembarcaram ontem à noite no Rio de Janeiro.

Flamengo foi bicampeão da Libertadores sub-20 após vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras Imagem: Instagram / @libertadoressu20

A escolha do provável novo técnico do sub-20 foi do diretor de futebol, José Boto. O dirigente trabalhou com o português no clube ucraniano. A informação inicial sobre Nuno Campos foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

A reportagem apurou que o processo não teve a participação do gerente geral da base, Carlos Noval. A ideia da nova diretoria é que o sub-20 seja uma extensão do profissional. Com isso, o comando do dirigente ficará somente até o sub-17.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, quer as categorias de base do clube alinhadas com o que chama de "DNA rubro-negro" de futebol. Técnico do profissional e com apenas uma derrota no comando até aqui, Filipe Luís já deixava claro, em fevereiro, o sonho de se ter uma base integrada e com a mesma filosofia, nos moldes de como o Barcelona trabalha, por exemplo.