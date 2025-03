Filipe Luis projeta reencontro com Chelsea no Mundial e torce por confronto com antigos treinadores

No último domingo, Filipe Luis conquistou o seu terceiro título no Flamengo em apenas seis meses de trabalho. Após conquista do Campeonato Carioca, a Fifa realizou uma entrevista com o técnico de 39 anos sobre o Mundial de Clubes, que acontece em junho, nos Estados Unidos.

Um dos adversários do Rubro-Negro na competição é o Chelsea, que Filipe Luis defendeu na temporada 2014/15. Mesmo com apenas 26 jogos disputados, o brasileiro revelou o carinho pelo clube inglês e a diferença que será enfrentá-lo no mundial.

"É um clube que me recebeu super bem, e tive a possibilidade de ser campeão de dois títulos importantes, que são o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra. Fui muito bem tratado e recebido por todos os torcedores e funcionários do clube. E tenho muitos amigos lá. Essa é a parte boa", disse.

"Agora, a parte do treinador, não é a mesma sensação. Nós temos a intenção de fazer um bom trabalho, para deixar tudo preparado para os jogadores, para que eles possam se sentir confortáveis dentro de campo. E que possamos fazer um grande jogo, porque realmente o Chelsea tem um time excelente. É um dos melhores times da Europa. É dominante, tem a bola, gostam de propor jogo, pressionam alto, então eles vão com certeza causar muitas dificuldades", completou.

Filipe Luis se aposentou dos gramados em 2023, jogando no Flamengo e, desde setembro de 2024, comanda a equipe principal. Com uma carreira recente e vitoriosa, ele contou ser muito ambicioso e que trabalha constantemente para se desenvolver.

"Sou um cara que quero chegar longe sempre, em tudo o que eu faço. Me dedico muito para isso, trabalho muitas horas e tenho um sonho claro na minha vida. E sempre vou na perseguição desse sonho. Nada me para até não esgotar todas as possibilidades que tenho para chegar onde eu quero. Como treinador, eu sou um principiante ainda, mas trabalho muito para me desenvolver", analisou o técnico.

Caso o Flamengo classifique para o mata-mata do Mundial de Clubes, Filipe Luis poderá enfrentar dois técnicos importantes na sua carreira como jogador: Diego Simeone, do Altético de Madrid, e Jorge Jesus, do Al-Hilal.

"Isso seria muito especial, enfrentá-los. A parte boa é que eu conheço eles, e eles ainda não conhecem como eu trabalho. Mas eu conheço bastante como eles trabalham. Jogar contra esses treinadores, como Simeone e Jorge, que foram os caras que me inspiraram realmente para poder hoje estar aqui onde eu estou", revelou.

Foram 333 partidas disputadas no Atlético de Simeone, com sete títulos conquistados. Assim, a chance de enfrentar o treinador argentino será mais especial para o treinador do Flamengo. "Foram oito anos com ele, onde ele tem uma influência e um impacto muito grandes na minha vida. Para mim seria especial poder jogar contra ele".

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes da Fifa no dia 16 de junho contra o Espérance, da Tunísia. No Estádio Lincoln Financial Field, a partida irá começar às 22h (de Brasília).