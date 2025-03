Filipe Luís é o técnico com menos derrota no mundo desde que assumiu o Flamengo; confira

O técnico Filipe Luís apresenta números impressionantes no comando do Flamengo. Desde outubro, quando foi oficializado no cargo de técnico, é o que menos perdeu no mundo, segundo dados do Sofascore. São 27 jogos e somente uma derrota.

Até o momento, o treinador, que soma 17 vitórias e dez empates, possui mais títulos do que resultados negativos. Foram três taças erguidas: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

Filipe Luís é o treinador com menos derrotas no mundo desde que estreou pelo @Flamengo! ?? O técnico soma 3 títulos e apenas 1 derrota em 27 jogos no comando do Flamengo. ?? pic.twitter.com/QA30rpDGqE ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 18, 2025

Filipe Luís já mostrava um ótimo trabalho nas categorias de base do clube carioca. O início da carreira fora das quatro linhas começou no sub-17, onde conquistou a Taça Rio da categoria em 2024.

No mesmo ano, chegou para substituir Mario Jorge no sub-20. Por lá, bateu o Olympiacos, da Grécia, e foi campeão Intercontinental.