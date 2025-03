Ex-São Paulo, Rafinha explica polêmica com Coritiba após participar de evento do Bayern

O lateral direito Rafinha foi alvo de críticas após participar de um jogo festivo do Bayern de Munique durante o final de semana sem notificar o Coritiba. O jogador recebeu a liberação para ir até a Alemanha, mas informou somente que iria participar de uma audiência no país europeu. Nas redes sociais, o veterano explicou a ordem dos fatos, depois da repercussão que o caso tomou.

"Domingo viajei para a Alemanha, segunda-feira (17), participei da audiência, mostrei aos diretores e ao treinador onde eu estava e o que fui realmente fazer. À noite, teve um evento do Bayern de Munique no qual eu já tinha sido convidado, mas não tinha confirmado que iria participar porque não era o motivo da minha viagem! Fui nesse torneio por livre e espontânea vontade, afinal, para que eu iria mentir uma coisa que já fiz muitas vezes desde quando estava no Olympiacos e no São Paulo? Sempre participei dos eventos do Bayern de Munique. Sempre sou convidado e me sinto privilegiado por esse reconhecimento", afirmou o atleta, de 39 anos.

Rafinha reconheceu que não havia avisado o Coritiba sobre o convite do Bayern de Munique. Por isso, deixa claro que assume a responsabilidade pela participação no evento.

"O Coritiba nem sabia da existência desse torneio. Fui porque quis. Assumo toda responsabilidade e, se o que eu fiz é errado, o único responsável sou eu. Nem o Coritiba e nem minha assessoria faltaram com a verdade! O Bayern de Munique é notícia em todo mundo, jamais quis esconder alguma coisa que o mundo inteiro iria ver. Sempre respeitei todos os clubes que passei, e nunca tive um problema de indisciplina durante esses 21 anos de carreira", avisou. "Desculpe se alguém se sentiu desrespeitado, não foi minha intenção", completou Rafinha.