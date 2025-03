Ex-chefe de TI do Corinthians denuncia irregularidades no Fiel Torcedor

Marcelo Munhoes, ex-chefe do setor de tecnologia da informação do Corinthians, denunciou irregularidades no programa Fiel Torcedor. O especialista foi demitido em janeiro por divergências com a gestão de Augusto Melo, principalmente na condução do caso do programa de sócios.

Bom, de fato, não só eu, outros funcionários do clube vêm alertando a diretoria, o próprio Augusto Melo, sobre o que está acontecendo. O que eu percebo é que não tem tido muito retorno em relação a isso, tá? Na minha última conversa, que foi no momento da minha destituição, eu ainda o alertei dizendo: 'Olha, temos muitos problemas'. Aí o Augusto até me recomendou: 'Se você enxergar que tem alguma coisa, pode ir na polícia, pode denunciar, faz parte'. Eu falei: 'Tudo bem, sem problemas'.

Marcelo Munhoes, ex-chefe do Corinthians, em entrevista ao De Primeira

O que aconteceu

O ex-funcionário do Timão afirmou ter levantado informações que apontam desvios de ingressos, que são reservados para uso interno do clube. Ele A denúncia foi publicada primeiro pelo ge.

Parte dessas entradas, retidas em logins usados por departamentos e parceiros comerciais, têm ido parar nas mãos de cambistas. Alguns ingressos guardados para conselheiros também têm tido o mesmo destino.

Nós sabemos que existe aí o programa oficial do clube, que é o Fiel Torcedor, que é para onde os ingressos deveriam ir para que os torcedores conseguissem ter acesso aos jogos. De fato, o que acontece na atualidade é que uma parte desses ingressos eles vêm sido desviados do Fiel Torcedor para usuários logins do clube para ser utilizado de forma como o clube tiver a conveniência.

Marcelo Munhoes

Todos os bilhetes considerados no documento de "atribuição de evento" não podem ser comercializados, o que faz com que as reservas fiquem presas no sistema e não cheguem ao torcedor. No entanto, há relatos de cambistas comercializando esses mesmos ingressos que têm venda proibida na descrição.

Logins nada mais são do que usuários que têm permissão para receber cotas de ingresso. Uma vez que são feitas as aberturas de vendas para o Fiel Torcedor, uma parte desses ingressos vão para logins que são determinados pela diretoria -- o que cada um recebe e quantidade, de acordo com a estratégia. Nós sabemos que esses ingressos não vão ser comercializados pelo Fiel Torcedor. Por isso que o torcedor tem tido aí esse sentimento de que a arena está pequena. Claro, o torcedor corintiano está crescendo, a torcida está indo ao jogo, quando você tem um pedaço dos ingressos desviados, consequentemente, sobra menos para o torcedor comprar.

Marcelo Munhoes

Ainda segundo o ex-chefe da tecnologia, o número de reservas cresceu consideravelmente desde o início da gestão Augusto Melo. Os números de ingressos para o departamento de marketing, por exemplo, passaram de 60 para 400.

O UOL teve acesso a documentos que contabilizam as reservas por logins de quatro partidas deste ano, três do Campeonato Paulista e um da pré-Libertadores. Por exemplo, no confronto contra o Santos, pela fase de grupos do Paulistão, quase 2.500 ingressos foram reservados por apenas um login, o "Arrecadação - Vendas", em diversos setores, incluindo Norte e Sul.

Houve um crescimento gradual ao longo do ano passado, onde mais ou menos em novembro já tinha subido bastante a quantidade de ingressos por login. O login do marketing tem aproximadamente 200, 190 e pouco, e mais 200 do "Universo SCCP", que o marketing utiliza também. Então são dois logins, que têm 400 ingressos. Comparando com a gestão anterior, eram mais ou menos 60 ingressos -- mais ou menos 30 lugares de camarote e outros 30 do [setor] Oeste. Então esse é apenas um exemplo, não estou dizendo que o marketing é culpado. Só estou pegando um exemplo apenas, mas isso se aplica para todos os outros logins, como o da "Arrecadação", "Operação da Arena", entre alguns outros que estão recebendo essas cargas de ingresso.

Marcelo Munhoes

A reportagem tentou contato com o Corinthians, mas não recebeu resposta até a publicação. Caso o clube se manifeste, este texto será atualizado.