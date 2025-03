Estêvão chega ao 10° clássico pelo Palmeiras e segue buscando primeiro gol contra maiores rivais

Estêvão ainda não conseguiu desencantar em clássicos com a camisa do Palmeiras. O atacante de 17 anos disputou, no último domingo, seu 10° clássico pelo clube desde que subiu ao time profissional, válido pela ida da final do Campeonato Paulista, e segue sem balançar a rede em jogos deste tipo.

O duelo terminou com a vitória do Corinthians, por 1 a 0, no Allianz Parque. As equipes ainda se enfrentam mais uma vez para o jogo de volta que definirá o dono da taça. Estêvão, então, terá mais uma chance para tentar balançar a rede em um Derby, pela primeira vez, no dia 27 de março. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Neste último compromisso, Estêvão deu trabalho para a defesa do Corinthians e deu pelo menos dois chutes a gol, sendo que em um deles, obrigou Hugo a fazer uma defesa.

? Estêvão ainda não marcou gols em clássicos pelo Palmeiras. ?? ? 10 jogos

? 0 gols

? 1 assistência

? 22 passes decisivos (!)

? 23 finalizações (10 no gol)

? 34 dribles certos (!)

? 1 pênalti sofrido

? 1 pênalti perdido

? Nota Sofascore 6.84 pic.twitter.com/PQR9F9O4W5 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 17, 2025

Ao todo, Estêvão disputou 10 clássicos pelo Verdão. São dois contra o Santos (uma derrota e uma vitória), quatro contra o São Paulo (dois empates e duas vitórias) e outros quatro contra o Corinthians (duas derrotas, um empate e uma vitória). Desses confrontos, a Cria da Academia foi titular em nove deles.

O primeiro clássico de Estêvão foi logo em um jogo de ida final do Campeonato Paulista de 2024, contra o Santos. Na oportunidade, ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo, na vaga de Mayke, e o Verdão acabou derrotado por 1 a 0. Enquanto sua primeira e única - até o momento - participação em gol foi na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão de 2024.

Estêvão esteve bem próximo de marcar seu primeiro gol no penúltimo clássico contra o Corinthians. Ele sofreu um pênalti na reta final, foi para a cobrança, mas viu Hugo Souza defender. A partida terminou empatada por 1 a 1.

Antes de pensar em marcar em seu primeiro clássico Estêvão tem compromisso com a Seleção Brasileira nos dias 20 e 25 de março, contra Colômbia e Argentina, respectivamente. Depois disso, o Verdão fará o esforço para contar com o jogo decisivo do Paulistão.