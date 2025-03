Equipes sub-15 e sub-17 do São Paulo conhecem grupos do Paulista; confira

Na tarde desta terça-feira, as equipes sub-15 e sub-17 do São Paulo conheceram os grupos dos Campeonatos Paulistas de suas respectivas categorias. As competições estaduais contarão com 84 clubes.

As chaves são as mesmas para ambas categorias. Desse modo, o Tricolor se encontra no Grupo 11 e briga por uma vaga com Clube Vital, Ska Brasil, GO Audax, Oeste e Referência. Depois de partidas de ida e volta, os três melhores colocados de cada grupo passam de fase, além dos seis melhores quartos colocados.

Já na segunda fase do Estadual, os 48 classificados serão divididos em 12 grupos de quatro equipes. Os dois melhores de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados, avançam para a próxima fase. Na terceira fase, com 32 times, serão oito grupos de quatro times, com os dois melhores de cada chave indo ao mata-mata.

Vitória tricolor em Curitiba! ? O São Paulo saiu na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Nesta terça-feira (18), o Tricolor venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no CT do Caju, com gol de Lino. O jogo de volta acontece na próxima terça (25), às 16h, no CFA Laudo... pic.twitter.com/r8GXSYYkfi ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 18, 2025

A partir daí, das oitavas de final até a grande final, o Paulista sub-15 e sub-17 será disputado em confrontos eliminatórios de ida e volta.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) também divulgou o calendário da competição. A expectativa é que as duas edições aconteçam simultaneamente, com início previsto para o dia 12 de abril e o término para o dia 29 de novembro.