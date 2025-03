Enzo Díaz valoriza preparação do São Paulo para o Brasileiro: 'Afinar os detalhes'

Na manhã desta terça-feira, o elenco do São Paulo retomou os treinamentos no gramado do CT da Barra Funda após uma sessão de testes físicos na última segunda-feira. Após a queda no Paulista, o Tricolor tem o calendário livre até a estreia no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo entrou na sua segunda semana de treinos visando o primeiro jogo pelo Brasileirão. Após a atividade desta terça-feira, o lateral esquerdo Enzo Díaz comentou sobre a intensidade dos trabalhos e valorizou o período preparatório.

"É uma semana dura, mas depois, quando o campeonato começa, nos damos conta de que esse período de preparação é muito positivo. A verdade é que temos um grande ano pela frente e estamos nos preparando para encarar da melhor maneira. Temos esses dias para nos preparar, para terminar de afinar os detalhes que vimos nesse começo do ano", comentou o defensor.

O lateral esquerdo também destacou a competitividade do Campeonato Brasileiro e deixou claro que o elenco precisa estar preparado.

"Agora começa um campeonato intenso, temos que estar todos preparados, à disposição do treinador, para quem for jogar poder fazê-lo da melhor maneira", finalizou o defensor argentino.

O São Paulo ainda terá cerca de duas semanas antes da estreia no Brasileirão. Neste período sem jogos, a comissão técnica quer aproveitar para recuperar os jogadores lesionados, como por exemplo o meia-atacante Lucas Moura, que trata um trauma no joelho direito, sofrido na derrota para o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Por sua vez, o volante Luiz Gustavo, o zagueiro Ruan e o meia Rodriguinho já iniciaram a transição física e devem estar à disposição de Zubeldía. Enquanto isso, Pablo Maia segue se recuperando de lesão no tornozelo direito e desfalca o São Paulo nos próximos meses.

O Tricolor retoma as atividades na manhã desta quarta-feira, novamente no CT da Barra Funda, em preparação para o primeiro jogo no Brasileiro. O São Paulo estreia na Série A no próximo dia 30 de março, contra o Sport, no Morumbis, às 16h (de Brasília).