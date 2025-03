Derrota para o Corinthians na final colocou fim à sequência invicta do Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras perdeu do Corinthians, neste domingo, por 1 a 0, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O resultado, além de ter colocado o Verdão em desvantagem na decisão do Estadual, interrompeu a sequência invicta, de dez jogos, da equipe comandada por Abel Ferreira na temporada.

Antes da derrota para o rival, o Alviverde vinha de seis vitórias, sendo quatro delas consecutivas, e quatro empates. O Verdão vivia sua melhor sequência no ano com os quatro triunfos, que incluíram os decisivos contra Mirassol (3 a 2), pela fase de grupos, São Bernardo (3 a 0), pelas quartas de final, e São Paulo (1 a 0), pela semi.

Nesta temporada, o Palmeiras viveu momentos de oscilação e demorou a engatar uma sequência de vitórias. Durante a disputa do Paulistão ficou ameaçado de cair na primeira fase, mas conseguiu dar a volta por cima e contou com uma combinação de resultados para avançar à etapa eliminatória.

O resultado também foi negativo para o Verdão, que perdeu a invencibilidade no Allianz Parque neste ano. Até então, o Palmeiras havia sofrido apenas uma derrota, que foi contra o Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O duelo que terminou com o placar de 2 a 1 com virada do Tigre do Vale, aconteceu na Arena Barueri.

O Palmeiras defendia estava invicto em clássicos neste ano. De quatro disputados, tinha duas vitórias (contra Santos e São Paulo) e dois empates (contra Corinthians e São Paulo, ambos na fase de grupos do Estadual). A derrota para o Timão também foi a primeira do Verdão como mandante sob comando de Abel Ferreira, que assumiu o clube no fim de 2020.

A delegação palmeirense está em busca do tetracampeonato do Paulista e terá trabalho para conquistá-lo. Atrás no placar, precisa virar fora de casa. O próximo jogo da final está programado para o dia 27 de março, na Neo Química Arena, a partir das 21h35 (de Brasília).