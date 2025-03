De olho em reforços, Grêmio aposta em pausa até o Brasileiro para evoluir

O Grêmio espera tirar lições da perda da final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional, depois de sete títulos consecutivos no torneio. Sob o comando de um novo treinador, Gustavo Quinteros, o time gaúcho considera que está abaixo do nível exigido pela torcida e aposta que o período de duas semanas de treinos pode ser decisivo para alcançar a evolução na temporada.

"Fazemos um balanço diariamente, semanalmente, nos momentos de vitórias, nos ruins ou nos médios, seja com o treinador, com a comissão ou o departamento de futebol. O trabalho segue, não pode fazer terra arrasada. Continuamos com os pés no chão, trabalhando forte, aproveitando essas duas semanas. É seguir trabalhando, falando pouco", disse o presidente gremista Alberto Guerra.

No Estadual, o desempenho em campo do Grêmio foi bastante questionado, principalmente em confrontos contra Internacional e Juventude, adversários do nível da Série A do Brasileiro. Nestes confrontos, o Imortal obteve somente uma vitória, algo que deixa a diretoria em alerta.

"Não diria que preocupa, mas estamos atentos. Vimos evolução. Temos que analisar a situação dos jogos, os reforços vieram com o tempo. Ficamos felizes com a partida na final. Não sabemos até onde vai essa evolução, mas acho que podemos crescer", explicou Alberto Guerra, que ainda definiu o atual estágio do time.

"Eu diria que estamos em uma média no Brasileiro, mas com possibilidade de crescer. Acontece muito de perder o Estadual e fazer um bom Campeonato Brasileiro. Temos esperança de que esse time possa entregar mais", completou o presidente.

Apesar da esperança de melhora, o Grêmio promete um esforço para buscar contratações para o Brasileirão. "Temos um bom elenco, mas que precisa de ajustes para sonhar com coisas maiores. Estaremos de olho no mercado para ver o que pode ser agregado. Estamos de olho em acréscimos e reforços pontuais", confirmou Alberto Guerra.