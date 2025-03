De Guerrero a Barcos: 5 veteranos 'intermináveis' para ver na Libertadores

A Conmebol definiu ontem quais serão as chaves da Copa Libertadores de 2025. Velhos conhecidos da torcida brasileira e atletas com larga experiência no futebol estarão em campo nesta fase de grupos da competição, que começa no dia 2 de abril.

De Paolo Guerrero a Hernán Barcos, o UOL destacou cinco gringos já consagrados para ficar de olho na competição continental. Confira:

Paolo Guerrero

Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Ex-Corinthians, Flamengo e Inter, Paolo Guerrero está com 41 anos e veste a camisa do Alianza Lima desde o ano passado. O time peruano passou pela Pré-Libertadores -eliminando o Boca Juniors na segunda fase—e está no grupo D, junto com São Paulo, Libertad (PAR) e Talleres (ARG).

Hernán Barcos

Imagem: Reprodução

Antes de Vegetti fazer sucesso pelo Vasco, outro Pirata cansou de balançar as redes pelo Brasil vestindo as camisas de Palmeiras e Grêmio: Hernán Barcos. O atacante, hoje com 40 anos, é companheiro de Guerrero no Alianza Lima e já dispara na artilharia da competição, com quatro gols marcados nos seis jogos da fase preliminar disputados até aqui.

Roque Santa Cruz

Imagem: Divulgação/Facebook oficial do Libertad

Maior artilheiro da história da seleção paraguaia, Roque Santa Cruz segue em atividade aos 43 anos. O atacante, ex-Bayer de Munique e Manchester City, é jogador do Libertad, do Paraguai, e será mais um veterano a cruzar o caminho do São Paulo no Grupo D da Libertadores.

Felipe Caicedo

Imagem: Franklin Jacome/Getty Images

Colombiano de 36 anos, Felipe Caicedo tem passagens por times como Manchester City, Lazio e Inter de Milão. Hoje atacante do Barcelona-EQU, ele atuou por alguns minutos no jogo de ida da Pré-Libertadores, contra o Corinthians, e terá River Plate (ARG), Independiente Del Valle (EQU) e Universitario (PER) como adversários no Grupo B da Libertadores.

Cardozo

Imagem: Daniel Jayo/Getty Images

Maior artilheiro estrangeiro da história do Benfica, com 172 gols em 295 jogos, Cardozo é mais uma experiente referência no ataque do Libertad, tal como Roque Santa Cruz. Aos 41 anos, ele joga pelo time paraguaio desde 2017 e também promete dar trabalho à defesa do São Paulo.

Veja os grupos

Grupo A

Botafogo

Estudiantes (ARG)

Universidad de Chile (CHL)

Carabobo (VEN)

Grupo B

River Plate (ARG)

Independiente del Valle (EQU)

Universitario (PER)

Barcelona (EQU)

Grupo C

Flamengo

LDU (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Central Córdoba (ARG)

Grupo D

São Paulo

Libertad (PAR)

Talleres (ARG)

Alianza Lima (PER)

Grupo E

Racing (ARG)

Colo-Colo (CHL)

Fortaleza

Atlético Bucaramanga (COL)

Grupo F

Nacional (URU)

Internacional

Atlético Nacional (COL)

Bahia

Grupo G

Palmeiras

Bolívar (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo H

Peñarol (URU)

Olimpia (PAR)

Vélez Sarsfield (ARG)

San Antonio Bulo Bulo (BOL)

Calendário da Libertadores