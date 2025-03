Corinthians x Palmeiras no domingo? Veja bastidores da final do Paulistão

O segundo jogo da final do Paulistão, entre Corinthians e Palmeiras, na Arena Neo Química, ainda pode mudar de data? Flávio Latif e Danilo Lavieri debateram o tema na Live do Palmeiras, nesta quarta (18).

O tema voltou a esquentar no último domingo (16), quando a comissão técnica do Corinthians comentou a possibilidade da partida decisiva, marcada pela FPF para uma quinta-feira (27), ser realizada no sábado (29) ou no domingo (30).

Latif: Times estão alinhados com o dia 27

Os dois times querem jogar dia 27. Eles estão alinhados com a ideia de jogar no dia 27, que é quinta. [...] É mais provável mudar este jogo [a estreia do Corinthians na Sul-Americana] para quinta [da outra semana] do que mudar a final do Paulista.

Flávio Latif

Lavieri: Data de estreia do Corinthians na Sul-Americana é fator decisivo

A partir dessas datas [da Sul-Americana ou da Libertadores], a gente vai ter uma noção melhor de quais seriam as alternativas. Quando os jogadores do Corinthians falaram de não jogar no dia 27, eu procurei a Federação Paulista e eles também não entenderam.

Se o jogo do Corinthians na Sul-Americana for terça (2), aí o Corinthians não poderia jogar no domingo pelo Brasileiro. Teria que jogar quinta, sábado e terça.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.